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Более 400 машин скопилось на подъездах к Крымскому мосту

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-400-mashin-skopilos-na-podezdah-k-krymskomu-mostu
Более 400 машин скопилось на подъездах к Крымскому мосту
Фото t.me/glav_most

Пробки на КПП с обеих сторон Крымского моста образовались 16 февраля после того, как движение перекрыли дважды за день.

По данным на 21:00, в очереди со стороны Тамани стоят 32 автомобиля, со стороны Керчи — 375. Ожидание составит более часа, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый раз движение на Крымском мосту 16 февраля перекрыли около 13:00, второй — около 15:00. В это время в Севастополе была объявлена воздушная тревога.

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