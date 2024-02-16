Движение транспорта на Крымском мосту временно приостановили

О временном перекрытии движение автотранспорта по Крымскому мосту сообщили в информационном центре о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту 16 февраля в 13:00.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

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