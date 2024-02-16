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Движение транспорта на Крымском мосту временно приостановили

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-transporta-na-krymskom-mostu-vremenno-priostanovili
Движение транспорта на Крымском мосту временно приостановили
Фото rosavtodor.ru

О временном перекрытии движение автотранспорта по Крымскому мосту сообщили в информационном центре о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту 16 февраля в 13:00.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

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