В Краснодаре из-за ДТП остановилось движение трамваев в Музыкальном микрорайоне

Серьезная авария произошла 16 февраля в 7:15 на улице Московской в районе пересечения с Солнечной.

Один из автомобилей выехал на трамвайные пути и заблокировал движение общественного транспорта.

В связи с этим в Музыкальном микрорайоне временно остановилось движением трамваев № 5, 8, 15, 21 и 22. По направлению из центра они следуют только до улицы Солнечной. После разворота на кольце трамваи продолжают движение по обычному маршруту, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Движение трамваев на этом участке возобновилось в 7:47.

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