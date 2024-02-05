Трамвай с пассажирами загорелся во время движения в центре Краснодара

Инцидент произошел 5 февраля около 9:00 на пересечении улиц Коммунаров и Офицерской в районе кинотеатра «Аврора».

Известно, что во время движения загорелся вагон трамвая № 8. В этот момент в нем находились пассажиры, которые затем вышли из транспорта.

Возгорание на крыше трамвая оперативно ликвидировали спасатели. На месте работали 10 человек и 2 единицы техники. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Из-за технической неисправности трамвая утром 5 февраля на время остановилось движение трамваев № 1, 2, 5, 8 и 15 на улице Коммунаров. Его удалось восстановить к 9:40, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

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