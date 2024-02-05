Две машины сгорели около многоэтажки в Краснодаре

Сообщение о возгорании автомобилей на улице Российской поступило в Краснодарский пожарно-спасательный гарнизон 5 февраля в 5:07.

На прибыли пожарные расчеты и установили, что горят автомобили автомобилей. В 5:17 пожар локализовали, в 5:23 — полностью потушили. Площадь возгорания составила 7 кв. м. При пожаре никто не пострадал.

Возгорание тушили 5 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По словам очевидцев, пожар охватил две машины.

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