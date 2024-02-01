Женщина погибла во время пожара в частном доме в Апшеронском районе

Сообщение о возгорании дома на улице Восточной поступило в пожарно-спасательный гарнизон Хадыженска 1 февраля в 6:13.

Пожарные прибыли на место и установили, что горит жилой дом на площади 9 кв. м. В 6:25 пожар локализовали, в 6:30 — ликвидировали. На месте работали 9 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, после локализации пожара в помещении нашли тело 38-летней хозяйки дома. Предварительно, причиной пожара могло стать короткое замыкание электроприбора.

Горячеключевской межрайонный СО СКР по краю по факту гибели женщины при пожаре начал проводить доследственную проверку. Следователь осматривает место происшествия. Причины возникновения пожара устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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