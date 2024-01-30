Дом культуры в станице Новотитаровской загорелся на площади 400 кв. метров

Пожар возник в отдельно стоящем здании на улице Советской днем 30 января.

Спасатели прибыли на место в 14:32 и установили, что одноэтажное здание загорелось на площади 400 кв. метров. В 15:43 возгорание локализовали, а в 16:34 ликвидировали открытое горение.

С огнем в ДК борются 44 человека и 12 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«Работников и посетителей Дома культуры станицы Новотитаровской эвакуировали, пострадавших нет», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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