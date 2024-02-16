Движение на Крымском мосту приостановили второй раз за день

Сообщение о том, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, поступило из инфоцентра 16 февраля в 14:59.

Водителей и пассажиров транспорта, который находится на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в первый раз о перекрытии движения на Крымском мосту сообщили в 13:00. Мост был закрыт для транспорта в течение 24 минут.