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Движение на Крымском мосту приостановили второй раз за день

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-na-krymskom-mostu-priostanovili-vtoroj-raz-za-den?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Движение на Крымском мосту приостановили второй раз за день
Фото t.me/glav_most

Сообщение о том, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, поступило из инфоцентра 16 февраля в 14:59.

Водителей и пассажиров транспорта, который находится на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в первый раз о перекрытии движения на Крымском мосту сообщили в 13:00. Мост был закрыт для транспорта в течение 24 минут.

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