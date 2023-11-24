Более 40 домов остаются подтопленными после дождей в Славянске-на Кубани

Накануне днем в Славянском районе прошли сильные осадки.

По данным краевого оперштаба, из-за сильных дождей в Славянске-на-Кубани подтопило 74 придомовые территории, в том числе в 68 домов зашла вода. В пункт временного размещения в гостинице «Уют» эвакуировали троих человек.

Работы по откачке воды продолжают. Сейчас подтопленными остаются 43 дома, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в течение суток с 22 по 23 ноября на Кубани шли сильные дожди. В результате произошло подтопление домов и придомовых территорий в трех муниципалитетах — в Анапе, Кореновском и Славянском районах. В Анапе выпало 34 мм осадков, в Славянске-на-Кубани — 35 мм. Всего в трех муниципалитетах из-за сильных дождей подтопило 91 придомовую территорию. МЧС продлило до 27 ноября штормовое предупреждение о ливнях в Краснодарском крае.