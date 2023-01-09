Более 3 тыс. обращений поступило на «Прямую линию» Вениамина Кондратьева
Губернатор Краснодарского края 12 января ответит на вопросы жителей в эфире телеканала «Кубань 24».
На «Прямую линию» с 5 января поступило более 3 тыс. сообщений. Из них более 2 тыс. 142 вопросов граждане прислали в чат-бот в Telegram. По многоканальному телефону направили 629 обращений, еще 237 — через «Госуслуги».
Большинство вопросов касаются ЖКХ — 31%, транспорта и дорожного хозяйства — 18%, соцобеспечения — 12%, строительства и архитектуры — 10%, а также здравоохранения — 7%.
Наибольшее число обращений поступает от жителей Краснодара, Сочи, Анапы, Новороссийска, Белореченского и Туапсинского районов.
«Прямая линия» губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева пройдет 12 января в эфире телеканала «Кубань 24». Посмотреть ее можно будет и на странице администрации Краснодарского края в социальной сети «ВКонтакте»
Задать вопросы Вениамину Кондратьеву можно по многоканальному телефону +7 (861) 268-60-44, через чат-бот в Telegram «Вопрос Кондратьеву» или через «Госуслуги», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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