По поручению Кондратьева построили съезд с краевой трассы в Калининском районе
Общество
08.01.2023 11:31
Житель хутора Бойкопонура Дмитрий Садовский обратился с просьбой к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву во время «Прямой линии».
Мужчина попросил главу региона присоединить улицу Заречную к улице Дружбы — региональной трассе Калининская — Новотитаровская.
Весной прошлого года там нанесли разметку и установили знаки. Кроме того, в хуторе отремонтировали гравийную улицу Заречную, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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