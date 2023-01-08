По поручению Кондратьева построили съезд с краевой трассы в Калининском районе

Житель хутора Бойкопонура Дмитрий Садовский обратился с просьбой к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву во время «Прямой линии».

Мужчина попросил главу региона присоединить улицу Заречную к улице Дружбы — региональной трассе Калининская — Новотитаровская.

Весной прошлого года там нанесли разметку и установили знаки. Кроме того, в хуторе отремонтировали гравийную улицу Заречную, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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