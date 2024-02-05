Более 3,5 тыс. пассажиров задержанных в Сочи поездов перевезли автобусами

Железнодорожники продолжают работы по уборке грунта и расчистке путей, а также восстановлению движения поездов на участке Дагомыс — Якорная Щель, прерванного вечером 4 февраля из-за схода селя.

По данным на 11:00, уже убрали 3 тыс. куб. м грунта. На данный момент задерживается 18 пассажирских поездов. Время задержки составляет до 6 часов. Пассажирам поездов дальнего следования выдали более 3,3 тыс. продуктовых наборов. В вагонах поддерживают комфортный температурный режим.

Более 20 автобусов перевозят пассажиров задержанных поездов, уже перевезли более 3,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба РЖД Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение и сходе селя на железную дорогу и падении дерева между станциями Дагомыс и Лоо в Лазаревском районе поступило в МЧС от ЕДДС Сочи 4 февраля в 23:40. Объем земли, сошедшей на полотно на участке Туапсе — Адлер, превышает 5 тыс. куб. м. Из-за схода селя отменили 10 пригородных поездов. На участке Дагомыс — Якорная Щель пассажиров, следующих поездами «Ласточка» в Аэропорт Сочи и обратно, начали перевозить автобусами.