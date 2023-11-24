Более 1,6 тыс. вопросов поступило за два дня на «Прямую линию» Кондратьева

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 4 декабря в эфире телеканала «Кубань 24» ответит на вопросы жителей.

За два дня приема сообщений на «Прямую линию» Вениамина Кондратьева поступило 1 тыс. 648 вопросов. Из них 916 вопросов поступили через чат-бот в мессенджере Telegram, 732 вопроса жители Кубани задали по многоканальному телефону. Больше всего вопросов из расчета на 1 тыс. жителей поступили из Красноармейского района, Новороссийска, Анапы, Краснодара и Геленджика.

Основные темы обращений на «Прямую линию» касаются ЖКХ (46%), транспорта и состояния дорог (19%), строительства и архитектуры (10%), социального обеспечения (6%), здравоохранения (3%).

Задать вопросы губернатору можно через чат-бота Telegram «Вопрос Кондратьеву» и многоканальному телефону 8 (861) 268-60-44, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за первый день приема обращений на «Прямую линию» Губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева зарегистрировали 844 вопроса. «Прямая линия» с Кондратьевым пройдет 4 декабря на телеканале «Кубань 24».