В пробке перед Крымским мостом со стороны Кубани 6 августа стоят 1,2 тыс. машин

На курортах Черноморского побережья продолжается высокий курортный сезон. С приходом последнего месяца лета многие автовладельцы едут на отдых в сторону Краснодарского края и Крыма.

В связи с этим, в последние дни на автоподходах к Крымском мосту собираются многокилометровые пробки. По данным на 7:00 6 августа, в очереди со стороны Тамани находятся 1 тыс. 234 автомобиля. Время ожидания в пробке превышает 3 часа.

При этом, со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по состоянию на 8:00 5 августа, в очередях перед пунктами досмотра на Крымском мосту находились 1 тыс. 350 автомобилей. К 16:00 автомобильный затор увеличился до 2 тыс. 80 автомобилей.