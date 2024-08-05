Более 2 тыс. автомобилей скопилось днем 5 августа перед Крымским мостом

По состоянию на 16:00 5 августа в очередях перед пунктами досмотра на Крымском мосту скопилось 2 тыс. 80 автомобилей.

Со стороны Тамани ожидают проезда 1 тыс. 348 транспортных средств. Предположительно, время ожидание составит порядка четырех часов.

В очереди со стороны Керчи находится 732 машины. Ожидание около трех часов, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по состоянию на 8:00 5 августа, в очередях перед пунктами досмотра на Крымском мосту находились 1 тыс. 350 автомобилей.