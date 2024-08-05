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В пробке перед Крымским мостом со стороны Кубани собралось более 1,3 тыс. машин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-probke-pered-krymskim-mostom-so-storony-kubani-sobralos-bolee-1-3-tys-mashin
В пробке перед Крымским мостом со стороны Кубани собралось более 1,3 тыс. машин
Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Тамань»

На юге России активно продолжается высокий курортный сезон. Многие жители страны отправились в свой летний отпуск на курорты Крыма на личных машинах.

По данным на 5 августа в 8:00, со стороны Тамани в очереди перед въездом на Крымский мост скопились 1 тыс. 350 автомобилей.

С утра на главной артерии, соединяющей Кубань с Крымом, образовалась большая пробка. Примерное время ожидания в автомобильном заторе составляет около 4 часов.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

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