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Движение трамваев остановилось в Музыкальном микрорайоне Краснодара из-за ДТП

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-tramvaev-ostanovilos-v-muzykalnom-mikrorajone-krasnodara-iz-za-dtp
Движение трамваев остановилось в Музыкальном микрорайоне Краснодара из-за ДТП
Фото Юлии Симатовой, «Кубань 24»

Авария с участием автомобиля и трамвая произошла 5 августа около 7:30 на пересечении улиц Московской и Петра Метальникова.

В связи с ДТП в Музыкальном микрорайоне на время остановилось движение трамваев № 5, 8, 15, 21 и 22.

Восстановили движение трамваев на улице Московской в 7:49 , сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Читайте также: на Западной трамвайной ветке в Краснодаре начали установку стрелочного перевода. Также на этом участке продолжают укладывать рельсошпальные решетки.

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