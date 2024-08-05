Движение трамваев остановилось в Музыкальном микрорайоне Краснодара из-за ДТП

Авария с участием автомобиля и трамвая произошла 5 августа около 7:30 на пересечении улиц Московской и Петра Метальникова.

В связи с ДТП в Музыкальном микрорайоне на время остановилось движение трамваев № 5, 8, 15, 21 и 22.

Восстановили движение трамваев на улице Московской в 7:49 , сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

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