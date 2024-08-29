Bloomberg: Сергей Галицкий стал богаче с начала года на 724 млн долларов

По данным на 29 августа, состояние основателя торговой сети «Магнит», президента и владельца ФК «Краснодар» Сергея Галицкого оценивается в 6,46 млрд долларов.

По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года состояние краснодарского бизнесмена выросло на 724 млн долларов.

В рейтинге богатейших людей мира Сергей Галицкий с начала месяца поднялся 457 строчку. По данным на 1 августа, он занимал 467 место.

Самым богатым в списке по-прежнему является основатель SpaceX Илон Маск, у которого насчитывается 233 млрд долларов. Среди россиян в списке первое место занимает владелец компании «Интеррос» Владимир Потанин с 32,3 млрд долларов — у него 52 строчка в топ-500.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным на 1 августа, состояние Галицкого оценивалось в 6,27 млрд долларов. За прошлый год бизнесмен увеличил свое состояние на 973 млн долларов.