Бесплатные профилактические медосмотры провели в Гулькевичском районе

Краснодарский край продолжает участвовать в акции «Диспансеризация» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Так, в ее рамках село Отрадо-Ольгинское Гулькевичского района посетил мобильный комплекс.

Специалисты Краевой клинической больницы № 1 провели для местных жителей бесплатные профилактические медосмотры.

«Регулярные профилактические осмотры позволяют своевременно обнаружить такие заболевания, как сахарный диабет, гипертония, онкологические болезни и другие скрытые угрозы, обеспечивая возможность раннего лечения и сохранения качества жизни», — сказала заместитель главврача по поликлиническому разделу работы НИИ-ККБ № 1 Инга Шелестова.

Ранее специалисты НИИ-ККБ № 1 выезжали в Отрадненский район — там на медосмотр пришли более 100 человек, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители Отрадненского района прошли профилактический медосмотр по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Здоровье людей проверяли на наличие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких и сахарного диабета, а также злокачественных новообразований.

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