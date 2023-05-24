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Беспилотник сбросил взрывное устройство на дорогу в Белгороде

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bespilotnik-sbrosil-vzryvnoe-ustrojstvo-na-dorogu-v-belgorode
Беспилотник сбросил взрывное устройство на дорогу в Белгороде
Фото t.me/vvgladkov

Об этом ночью 24 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение легкового автомобиля», — написал Гладков в Telegram.

Спустя полчаса над Белгородским районом системы ПВО сбили БПЛА, сообщил глава области. По предварительной информации, пострадавших нет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Белгородской области украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа. Вторгшиеся украинские националистические формирования разгромили, уничтожили более 70 террористов.

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