Об этом ночью 24 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение легкового автомобиля», — написал Гладков в Telegram.

Спустя полчаса над Белгородским районом системы ПВО сбили БПЛА, сообщил глава области. По предварительной информации, пострадавших нет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Белгородской области украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа. Вторгшиеся украинские националистические формирования разгромили, уничтожили более 70 террористов.