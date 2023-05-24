Беспилотник сбросил взрывное устройство на дорогу в Белгороде
Происшествия
24.05.2023 07:06
Об этом ночью 24 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение легкового автомобиля», — написал Гладков в Telegram.
Спустя полчаса над Белгородским районом системы ПВО сбили БПЛА, сообщил глава области. По предварительной информации, пострадавших нет.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Белгородской области украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа. Вторгшиеся украинские националистические формирования разгромили, уничтожили более 70 террористов.