Белгород дважды попал под обстрел со стороны ВСУ

Об этом утром 3 января сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что ситуация в городе остается напряженной.

«С утра было два обстрела. ПВО сработали. Как только рассветет, будем проводить подомовой обход, смотреть повреждения, крыши, кровли, окна, фасады и приступать к восстановительным работам», — написал губернатор в Telegram.

По словам Гладкова, после обстрела Белгорода 2 января 1 человек погиб, 11 местных жителей получили ранения. Из них 8 находятся на амбулаторном лечении, а 3 – остаются в стационарах.

После обстрела 30 декабря в лечебных учреждениях находятся 70 человек. Из них 25 пострадавших перевели в федеральные клиники.

«Есть наши жители, которые находятся в тяжелом состоянии. Вся необходимая помощь оказывается. Надеемся, что они быстрее поправятся и вернутся к своим родным и близким», — добавил глава области.

Также он прокомментировал обращения с просьбой запустить СМС-сообщения во время обстрелов.

«Напомню, что невозможно СМС-сообщения отправить всем пользователям одновременно. То есть это действия, которые происходят последовательно. К сожалению, технические возможности не такие», — уточнил Гладков.

Губернатор посоветовал переустановить на мобильные телефоны приложение «МЧС России». Тогда сообщения об обстрелах и ракетной опасности будут приходить быстро.

Кроме того, 8 января состоится заседание оперативного штаба. Один из вопросов — продление школьных каникул до 19 января.

«А дальше будем смотреть, принимать решения по оперативной обстановке. Детские сады в этих муниципальных образованиях будут работать в режиме дежурных групп. Более подробную информацию дадим после проведения оперативного штаба», — добавил губернатор.