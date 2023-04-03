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Бастрыкин запросил отчет по расследованию дела в отношении директора школы в Горячем Ключе

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Ссылка https://kuban24.tv/item/bastrykin-zaprosil-otchet-po-rassledovaniyu-dela-v-otnoshenii-direktora-shkoly-v-goryachem-klyuche
Бастрыкин запросил отчет по расследованию дела в отношении директора школы в Горячем Ключе
Александр Бастрыкин. Фото пресс-службы президента РФ

В ходе обсуждения дела на федеральном телеканале высказали мнение о фабрикации материалов, а также отсутствии объективных доказательств вины женщины.

В связи с этим председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову проверить информацию, которую обсуждали в эфире, и предоставить доклад о ходе расследования, установленных обстоятельствах и результатах проверки, сообщает пресс-служба следственного комитета РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее директор школы из Горячего Ключа записала видеообращение к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. В нем она сказала, что уголовное дело в отношении нее якобы сфабриковано и попросила главу ведомства взять под личный контроль обстоятельства, связанные с ее задержанием.

После этого суд Горячего Ключа смягчил ей меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде, так как не нашел оснований содержать ее под домашним арестом.

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