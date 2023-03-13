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СК проверит информацию о сфабрикованности дела против директора школы в Горячем Ключе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-proverit-informatsiyu-o-sfabrikovannosti-dela-protiv-direktora-shkoly-v-goryachem-klyuche
СК проверит информацию о сфабрикованности дела против директора школы в Горячем Ключе
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Следователи завели уголовное дело на директора СОШ № 1 Горячего Ключа. Ее подозревают в получении взятки.

В соцсетях сообщили, что директора школы арестовали 7 марта во время праздничных мероприятий. Ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. После выхода из зала суда педагог записала видеообращение к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. В нем она сказала, что уголовное дело в отношении нее якобы сфабриковано. Она попросила главу ведомства взять под личный контроль обстоятельства, связанные с ее задержанием.

Бастрыкин обратил вниманием на это обращение и поручил руководителю СУ СК по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о результатах расследования уголовного дела в отношении директора школы, сообщает пресс-служба СК РФ.

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