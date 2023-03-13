СК проверит информацию о сфабрикованности дела против директора школы в Горячем Ключе
Следователи завели уголовное дело на директора СОШ № 1 Горячего Ключа. Ее подозревают в получении взятки.
В соцсетях сообщили, что директора школы арестовали 7 марта во время праздничных мероприятий. Ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. После выхода из зала суда педагог записала видеообращение к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. В нем она сказала, что уголовное дело в отношении нее якобы сфабриковано. Она попросила главу ведомства взять под личный контроль обстоятельства, связанные с ее задержанием.
Бастрыкин обратил вниманием на это обращение и поручил руководителю СУ СК по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о результатах расследования уголовного дела в отношении директора школы, сообщает пресс-служба СК РФ.
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