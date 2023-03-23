Подозреваемой во взятке директору школы в Горячем Ключе отменили домашний арест

Директора школы № 1 Ларису Неверову обвиняют в получении взятки. 7 марта ее задержали в учебном заведении во время праздничного мероприятия.

На время проведения расследования 62-летнюю женщину поместили под домашний арест. Однако позже суд Горячего Ключа смягчил ей меру пресечения на подписку о невыезде, так как не нашел оснований содержать ее под домашним арестом.

В 2018 году Неверову признали виновной в получении взятки и назначили штраф в 240 тыс. рублей и запретили занимать руководящие должности в течение года. Она подала апелляцию и снизила размер штрафа до 100 тыс. рублей, сообщает «КП-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после выхода из зала суда директор школы из Горячего Ключа записала видеообращение к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. В нем она сказала, что уголовное дело в отношении нее якобы сфабриковано. Она попросила главу ведомства взять под личный контроль обстоятельства, связанные с ее задержанием.

Бастрыкин обратил вниманием на это обращение и поручил руководителю СУ СК по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о результатах расследования уголовного дела в отношении директора школы.