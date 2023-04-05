Аварию на шлюзе оросительного канала Краснодарского водохранилища устранили

Об этом сообщил заместитель руководителя регионального комитета по делам ГО и ЧС Республики Адыгея Рашид Манапов.

По его словам, авария на шлюзе, из-за которой пришлось эвакуировать 65 человек, устранена. Вода сошла даже с низменных участков. Жители вернулись в свои дома, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за поломки электрической части затворки на шлюзе оросительного канала Краснодарского водохранилища в ночь на 5 апреля были подтоплены около 60 дачных участков в СНТ «Здоровье» и СНТ «Дружба» Теучежского района. Вода зашла в 15 домов. Уровень воды составлял до 20 см. С подтопленных участков эвакуировали 65 человек. По данным на 8:00 вода ушла со дворов и из частных домов.