Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Аварию на шлюзе оросительного канала Краснодарского водохранилища устранили

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/avariyu-na-shlyuze-orositelnogo-kanala-krasnodarskogo-vodohranilishha-ustranili
Аварию на шлюзе оросительного канала Краснодарского водохранилища устранили
Фото t.me/mchs0101

Об этом сообщил заместитель руководителя регионального комитета по делам ГО и ЧС Республики Адыгея Рашид Манапов.

По его словам, авария на шлюзе, из-за которой пришлось эвакуировать 65 человек, устранена. Вода сошла даже с низменных участков. Жители вернулись в свои дома, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за поломки электрической части затворки на шлюзе оросительного канала Краснодарского водохранилища в ночь на 5 апреля были подтоплены около 60 дачных участков в СНТ «Здоровье» и СНТ «Дружба» Теучежского района. Вода зашла в 15 домов. Уровень воды составлял до 20 см. С подтопленных участков эвакуировали 65 человек. По данным на 8:00 вода ушла со дворов и из частных домов.

Статьи
Зачем мять пса? Нужен ли собакам массаж
Зачем мять пса? Нужен ли собакам массаж
Какой сегодня праздник: что отмечают 5 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 5 апреля
Что такое ферментированные продукты: польза и способы приготовления
Что такое ферментированные продукты: польза и способы приготовления
Главные ошибки при домашнем окрашивании волос
Главные ошибки при домашнем окрашивании волос
Благовещение Пресвятой Богородицы: что за праздник, когда отмечают
Благовещение Пресвятой Богородицы: что за праздник, когда отмечают
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Пропавший в Сочи отец хоккеиста Матвея Мичкова найден погибшим
  2. Дарью Трепову арестовали на 2 месяца по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга
  3. ЧП на шлюзе Краснодарского водохранилища: в Адыгее с подтопленных дачных участков эвакуировали 65 человек
  4. Краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий опустился на 33 строчку в рейтинге самых богатых россиян
  5. В РЖД заявили, что в 2023 году реконструировать вокзал Краснодар-1 не будут
  6. На сухогрузе «Краснодар» торжественно подняли флаг кубанской столицы
Прямой эфир
Мы в соцсетях