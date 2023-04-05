ЧП на шлюзе Краснодарского водохранилища: в Адыгее с подтопленных дачных участков эвакуировали 65 человек

О подтоплении порядка 60 дачных участков в СНТ «Здоровье» и СНТ «Дружба» Теучежского района в МЧС Республики Адыгея сообщили 4 апреля в 23:40.

Причиной подтопления стала поломка электрической части затворки на шлюзе оросительного канала Краснодарского водохранилища. Вода зашла в 15 домов, уровень воды — до 20 см. С подтопленных участков эвакуировали 65 человек.

«В настоящее время затворка закрыта, обстановка стабилизируется, вода с подтопленных территорий уходит», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

На месте работают 17 человек и три единицы техники ГУ МЧС России по Республике Адыгея, представители администрации района и силы РСЧС.

Ситуация находится под особым контролем Главного управления.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 30 марта в Сочи река Шахе вышла из берегов и подтопила жилые дома в селе Головинка.