ЧП на шлюзе Краснодарского водохранилища: в Адыгее с подтопленных дачных участков эвакуировали 65 человек
Происшествия
05.04.2023 07:15
О подтоплении порядка 60 дачных участков в СНТ «Здоровье» и СНТ «Дружба» Теучежского района в МЧС Республики Адыгея сообщили 4 апреля в 23:40.
Причиной подтопления стала поломка электрической части затворки на шлюзе оросительного канала Краснодарского водохранилища. Вода зашла в 15 домов, уровень воды — до 20 см. С подтопленных участков эвакуировали 65 человек.
«В настоящее время затворка закрыта, обстановка стабилизируется, вода с подтопленных территорий уходит», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея.
На месте работают 17 человек и три единицы техники ГУ МЧС России по Республике Адыгея, представители администрации района и силы РСЧС.
Ситуация находится под особым контролем Главного управления.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 30 марта в Сочи река Шахе вышла из берегов и подтопила жилые дома в селе Головинка.
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