В Сочи река Шахе вышла из берегов и подтопила жилые дома в селе Головинка
Происшествия
30.03.2023 16:32
О том, что в селе Головинка ночью 30 марта река Шахе изменила свое русло и вышла из берегов, сообщили в соцсетях местные жители.
По их словам, на улице Заречной мощный поток воды повредил несколько построек. В результате подмыва грунта некоторые жилые дома нависли над водой.
По данным ЕДДС Сочи, угрозы жителям нет. Эвакуации населения не требуется. В данный момент идет проверка законности постройки домов около русла реки. Решается вопрос о проведении русло-регулировочных работ. На место выехала оперативная группа Сочинского пожарно-спасательного гарнизона для контроля за обстановкой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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