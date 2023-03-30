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В Сочи река Шахе вышла из берегов и подтопила жилые дома в селе Головинка

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-reka-shahe-vyshla-iz-beregov-i-podtopila-zhilye-doma-v-sele-golovinka
В Сочи река Шахе вышла из берегов и подтопила жилые дома в селе Головинка
Фото t.me/chp_sochi

О том, что в селе Головинка ночью 30 марта река Шахе изменила свое русло и вышла из берегов, сообщили в соцсетях местные жители.

По их словам, на улице Заречной мощный поток воды повредил несколько построек. В результате подмыва грунта некоторые жилые дома нависли над водой.

По данным ЕДДС Сочи, угрозы жителям нет. Эвакуации населения не требуется. В данный момент идет проверка законности постройки домов около русла реки. Решается вопрос о проведении русло-регулировочных работ. На место выехала оперативная группа Сочинского пожарно-спасательного гарнизона для контроля за обстановкой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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