В 2023 году для защиты от паводков расчистят 60 км русел рек в Сочи

В настоящее время ведутся работы на опасных участках рек Аше и Псезуапсе общей протяженностью свыше 8 км. В ближайшее время специалисты приступят к расчистке руселрек Цусхвадж, Аше, и Шахе. Их общая протяженность — более 15 км.

В рамках режима ЧС специалисты уже расчистили опасные участки рек Чухукт, Чемитоквадже, Дагомыс и Восточный Дагомыс, Агура, Кудепста, Хоста.

«При поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Сочи применяется эффективный превентивный механизм расчистки русел рек. Почти год апробируем его, уже есть результаты. Работаем строго с соблюдением природоохранных норм и принципов, в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти всех уровней. Все компании, задействованные в расчистке русел и проведении дноуглубительных работ имеют необходимый опыт, силы и средства для своевременного и качественного выполнения работ», — сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В реке Кудепста на наиболее опасных участках работы завершат до конца года. Также Минприроды Кубани в ближайшее время приступит к плановой расчистке реки Хосты. Там предстоит расчистить более 2 км.

На реке Мзымта работают семь юрлиц. Из них четыре ведут работы на участках протяженностью порядка 7 км. Кроме того, продолжаются дноуглубительные работы на реке Сочи в районе улицы Джапаридзе. На этом участке протяженность расчистки превышает 5 км.

Управление ГО и защиты населения администрации Сочи совместно краевым Минприроды ведет мониторинг всех потенциально опасных территорий рек.

В текущем году дноуглубительные работы проведут более чем на 60 км опасных участков русел рек во всех внутригородских районах, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2023 году в Краснодарском крае расчистят 11,3 км русел рек.