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В 2023 году в Краснодарском крае расчистят 11,3 км русел рек

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-2023-godu-v-krasnodarskom-krae-raschistyat-11-3-km-rusel-rek
В 2023 году в Краснодарском крае расчистят 11,3 км русел рек
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

С вопросом о расчистке рек в регионе к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву обратился житель Калининского района во время «Прямой линии» 12 января.

По словам мужчины, в жару реки пересыхают и с каждым годом все сильнее заболачиваются. Из-за этого погибает много рыбы. Губернатор отметил, что вопросом расчистки рек в крае занимаются плотно.

«Если еще вчера жаловались, что бизнесу не дают «зайти» в русло рек и вычерпывать песчано-гравийную смесь, чтобы избежать паводковых ситуаций, наводнений, то сегодня эта возможность есть. Инвесторы могут в рамках протокола, согласованного с краевым минприроды, вести эту работу», — сказал Кондратьев.

Глава региона добавил, что предприниматели могут расчищать русла рек по законному механизму. Выбирать песчано-гравийную смесь и использовать ее в своих коммерческих интересах. Это поможет устранять возможные заторы в период паводка.

В текущем году на Кубани расчистят 11,3 км опасных участков русел рек. Это необходимо для предотвращения рисков затопления территорий. Такую работу продолжат в Сочи, Туапсинском и Отрадненском районах и начнут в Горячем Ключе. Для расчистки участков еще на пяти горных рек в Туапсинском районе и Сочи создадут проекты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Посмотреть запись трансляции «Прямой линии» можно на Youtube-канале «Кубань 24».

Читайте также: спасатели расчистили русло реки после размытия дороги в селе Каткова Щель в Сочи. Дорогу размыло на улице Курганной в поселке Каткова Щель Лазаревского района из-за сильного дождя.

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