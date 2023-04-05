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Вода сошла с подтопленных из-за аварии на шлюзе территорий в Адыгее

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voda-soshla-s-podtoplennyh-territorij-v-adygee
Вода сошла с подтопленных из-за аварии на шлюзе территорий в Адыгее
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Адыгея

Из-за поломки электрической части затворки на шлюзе оросительного канала Краснодарского водохранилища в ночь на 5 апреля были подтоплены порядка 60 дачных участков в СНТ «Здоровье» и СНТ «Дружба» Теучежского района.

По состоянию на 8:00 вода ушла со дворов и из частных домов. Комиссия оценит нанесенный подтоплением ущерб.

В работах на месте подтоплений работали от РСЧС 53 человека и 21 единицы техники, в том числе от МЧС России 17 человек и пять единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вода зашла в 15 домов. Уровень воды составлял до 20 см. С подтопленных участков эвакуировали 65 человек.

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