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Авария с двумя грузовиками парализовала движение на вантовом мосту в Адлере

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/avariya-s-dvumya-gruzovikami-paralizovala-dvizhenie-na-vantovom-mostu-v-adlere?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Авария с двумя грузовиками парализовала движение на вантовом мосту в Адлере
Фото t.me/chp_sochi

ДТП произошло днем 24 июля на вантовом мосту через Мзымту на Ново-Краснополянском шоссе в Адлерском районе Сочи.

По словам очевидцев, движение на этом участке в результате ДТП сильно затруднено. На кадрах с места аварии видно два разбитых грузовика.

По данным сервиса «Яндекс Карты», движение практически парализовано в обе стороны.

Обстоятельства произошедшего ДТП уточняются.

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