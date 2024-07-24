Авария с двумя грузовиками парализовала движение на вантовом мосту в Адлере
Происшествия
24.07.2024 13:57
ДТП произошло днем 24 июля на вантовом мосту через Мзымту на Ново-Краснополянском шоссе в Адлерском районе Сочи.
По словам очевидцев, движение на этом участке в результате ДТП сильно затруднено. На кадрах с места аварии видно два разбитых грузовика.
По данным сервиса «Яндекс Карты», движение практически парализовано в обе стороны.
Обстоятельства произошедшего ДТП уточняются.
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