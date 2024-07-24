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Geely лоб в лоб столкнулся с большегрузом на Кубани, погибли водитель и пассажир

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/geely-lob-v-lob-stolknulsya-s-bolshegruzom-na-kubani-pogibli-voditel-i-passazhir
Geely лоб в лоб столкнулся с большегрузом на Кубани, погибли водитель и пассажир
Фото t.me/mvd_23

Смертельное ДТП произошло около 4:00 в районе станицы Ладожской Усть-Лабинского района.

По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Geely выехал через сплошную на встречную полосу и врезался в груженый КамАЗ. Передняя часть кроссовера превратилась в груду металла.

В результате аварии погиб предполагаемый виновник ДТП, а также его 48-летний пассажир. Водитель большегруза не пострадал.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото t.me/mvd_23

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