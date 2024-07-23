Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Женщина погибла в жестком ДТП под Новороссийском

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhenshhina-pogibla-v-zhestkom-dtp-pod-novorossijskom
Женщина погибла в жестком ДТП под Новороссийском
Фото t.me/alekseioderov

Авария со смертельным исходом случилась 23 июля около полудня на объездной трассе в районе станицы Раевской.

Предварительно, столкнулись два автомобиля. Удар по отечественной легковушке был такой силы, что ее передняя часть сильно деформировалась.

Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось применить гидравлический инструмент, чтобы извлечь пострадавшую женщину из автомобиля. Несмотря на усилия медиков, она скончалась от полученных травм, сообщает начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

В причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Читайте также: на Кубани фура спровоцировала лобовое ДТП на встречке из-за лопнувшего колеса. В результате аварии двое человек получили травмы различной степени тяжести.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях