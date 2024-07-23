Женщина погибла в жестком ДТП под Новороссийском

Авария со смертельным исходом случилась 23 июля около полудня на объездной трассе в районе станицы Раевской.

Предварительно, столкнулись два автомобиля. Удар по отечественной легковушке был такой силы, что ее передняя часть сильно деформировалась.

Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось применить гидравлический инструмент, чтобы извлечь пострадавшую женщину из автомобиля. Несмотря на усилия медиков, она скончалась от полученных травм, сообщает начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

В причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

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