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Стали известны подробности ДТП, остановившего движение на вантовом мосту в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/stali-izvestny-podrobnosti-dtp-ostanovivshego-dvizhenie-na-vantovom-mostu-v-sochi
Стали известны подробности ДТП, остановившего движение на вантовом мосту в Сочи
Фото t.me/chp_sochi

Авария произошла днем 24 июля на Ново-Краснополянском шоссе в Адлерском районе.

По предварительным данным, водитель грузовика Isuzu допустил выезд на встречную полосу, в результате чего столкнулся с каршеринговым автомобилем Kia.

В результате ДТП водителю Kia потребовалась медицинская помощь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ГИБДД УВД по Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария с двумя машинами парализовала движение на вантовом мосту в Адлере.

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