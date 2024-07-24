Стали известны подробности ДТП, остановившего движение на вантовом мосту в Сочи

Авария произошла днем 24 июля на Ново-Краснополянском шоссе в Адлерском районе.

По предварительным данным, водитель грузовика Isuzu допустил выезд на встречную полосу, в результате чего столкнулся с каршеринговым автомобилем Kia.

В результате ДТП водителю Kia потребовалась медицинская помощь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ГИБДД УВД по Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария с двумя машинами парализовала движение на вантовом мосту в Адлере.