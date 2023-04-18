Угорожающую пятиэтажке аварийную трубу котельной в станице Ленинградской демонтируют 19 апреля

Об этом 18 апреля сообщил в своих соцсетях глава Ленинградского района Юрий Шулико.

По его словам, специалисты готовят путь для беспрепятственного подъезда специальной тяжелой техники. Сейчас идет обрезка веток, специалисты частично разбирают теплотрассу.

«Завтра сюда прибудет автокран грузоподъемностью 120 т. Его габариты около 12 м. После чего начнется демонтаж трубы», — написал глава Ленинградского района в своем Telegram-канале.

Накануне вечером на 44-метровую трубу поднялись специалисты и провели необходимые сварочные работы для того, чтобы временно укрепить конструкцию.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным оперштаба Краснодарского края, 17 апреля в центральной котельной на улице Ленина, 19 в станице Ленинградской произошла деформация трубы высотой 44 м. В связи с угрозой обрушения трубы начали эвакуировать жителей пятиэтажного дома на 80 квартир. К вечеру 18 апреля в пункте временного размещения разместили более 20 человек.