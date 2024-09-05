Атмосферу Кубани в конце недели ждут «северные потоки», температура снизится

Территория Краснодарского края окажется под влиянием северо-западной периферии циклона, который раскручивается над Черным морем.

По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в атмосфере региона усилятся северные потоки. Также ожидаются кратковременные грозовые дожди. В связи с этим прогнозируется небольшое похолодание.

«Температура воздуха в Краснодаре — +27…29 °С. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 мм рт. ст., что около нормы», —написал Михаил Леус в Telegram.

Синоптик добавил, что в пятницу, 6 сентября, местами в краевой столице пройдут кратковременные дожди, а столбики термометров покажут днем +26…28 °С.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», штормовое предупреждение о ливнях с грозами продлили до 6 сентября в Краснодарском крае. Также сообщили о возможном формировании смерчей на Черноморском побережье.