Астрономический фестиваль в Армавире отменили из-за угроз безопасности
Общество
31.07.2024 16:53
Межрегиональный астрономический фестиваль «Дотянуться до звезд» планировали провести 16-18 августа в поселке Заветном.
Об отмене мероприятия организаторы сообщили 31 июля в соцсетях.
«Из соображений безопасности было принято решение об отмене этого массового мероприятия», — говорится в сообщении в Telegram.
Предварительно, фестиваль «Дотянуться до звезд» рассчитывают провести в 2025 году.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Герой России, космонавт Сергей Авдеев планировал посетить астрофестиваль «Дотянуться до звезд» в Армавире. Также одну из интерактивных площадок готовили курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени А. К. Серова.