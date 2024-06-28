Космонавт Сергей Авдеев посетит астрофестиваль «Дотянуться до звезд» в Армавире

Межрегиональный астрономический фестиваль «Дотянуться до звезд» пройдет 16–18 августа в поселке Заветный в пригороде Армавира.

Почетным гостем мероприятия станет летчик-космонавт, Герой России, лауреат премии Правительства РФ и кандидат физико-математических наук Сергей Авдеев. Он пообщается с участниками фестиваля. Для самых юных из них приготовили церемонию посвящения в астротуристы.

Астрофестиваль пройдет в течение трех дней в формате кемпинга. Здесь будет доступен туристический городок, где предусмотрят пространство для палаточного кемпинга, сцены и смотровых площадок с мощными телескопами для наблюдения за звездами.

Кроме того, на территории разместят шатры и легкие павильоны для фестивальных мероприятий, фуд-корты и всю необходимую санитарно-бытовую инфраструктуру, пишет «Муниципальный вестник Армавира».

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