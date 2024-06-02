Кандидатами в космонавты-испытатели стали два летчика из Краснодарского края

Александр Жеребцов и Владимир Ворожко попали в число победителей открытого отбора Роскосмоса в отряд космонавтов. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Претенденты с Кубани попали в четверку лучших, всего комиссия рассмотрела порядка 300 кандидатов.

Владимир Ворожко — кандидат из Армавира. Он окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. С 2021 года работает в должности командира корабля.

Александр Жеребцов окончил школу в Тихорецке. В 2012 году получил образование в краснодарском филиале Военно-воздушной академии имени профессора Жуковского и Юрия Гагарина. Работает командиром авиационного звена в звании летчика 1 класса.

«Впереди их ждет двухлетняя общекосмическая подготовка. В результате молодым людям будет присвоена квалификация «космонавт-испытатель». Поздравляю наших земляков и желаю успешного прохождения дальнейших испытаний», — написал Кондратьев в Telegram.

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