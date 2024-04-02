«Тропа космонавтов» в Армавире пройдет от летного училища к библиотеке

Идейным вдохновителем нового пешего туристического маршрута «Тропа космонавтов» стал летчик-космонавт, Герой РФ Сергей Авдеев.

Воплотила проект председатель Армавирского местного отделения Русского географического общества Екатерина Демченко.

Она рассказала, что маршрут состоит из 7 точек, которые связаны с астрономическими наблюдениями, космосом и воздушными полетами. Число точек связано с количеством самых больших по размеру небесных тел, входящих в состав Солнечной системы.

Начало «Космическая тропа» берет в Армавирском летном училище, где в 1999 году проходил подготовку летчик-космонавт, Герой России Александр Мисуркин, который в 2013 году стал самым молодым космонавтом на борту МКС. За всю историю училища почетное звание «летчик-космонавт» получили 15 человек, из них 4 побывали на орбите Земли.

Вторая точка маршрута — бронетанковый ремонтный завод № 81, третья — около гимназии № 1, где в 1910 году была женская гимназия Армавирского общества попечения о детях. На ее крыше была специальная площадка для астрономических наблюдений. В том же году там зафиксировали полет кометы Галлея.

Четвертая локация «Космической тропы» — местная радиотехническая школа РОСТО, на месте которой в 1936 году была планерная станция, а через год открылась армавирская авиационная школа. Шесть ее выпускниц вошли в число знаменитого авиаполка «Ночные ведьмы».

Пятая локация — платан, который посадил знаменитый летчик-космонавт, Герой Советского Союза Виктор Горбатко, шестая — 45-я золотая параллель: на этих координатах базируется космодром Байконур.

Седьмая и финальная локация — центральная детская библиотека имени Зои Космодемьянской. Там хранится легендарная картина «Мать-Земля», подаренная величайшим в мировой истории космонавтом Алексеем Леоновым, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

Читайте также: в Городском саду Краснодара завершили реставрацию ротонды «Казачья горка».