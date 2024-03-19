В Городском саду Краснодара завершили реставрацию ротонды «Казачья горка»

К ремонту исторического архитектурного объекта приступили в октябре 2023 года. Сейчас ротонда полностью готова к посещению жителями и гостями краевой столицы.

Здесь укрепили фундамент и подпорные стены, привели в надлежащее состояние ступени, декоративные элементы, облицовку фонтана и штукатурный слой колонн. Также уложили новую гранитную облицовку парапетов и восстановили подсветку.

Ротонда — одна из главных достопримечательностей Краснодара. По легенде, когда-то здесь находилась казачья наблюдательная вышка, отсюда и название «Казачья горка».

Помимо ротонды, в планах отремонтировать и другие объекты на территории Городского сада, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», последний раз ротонду ремонтировали в 2018 году. Но в тот раз никаких глобальных работ не проводили.