Курсанты летного училища посетят астрофестиваль «Дотянуться до звезд» в Армавире

Межрегиональный астрономический фестиваль «Дотянуться до звезд» пройдет 16-18 августа в поселке Заветном в Армавире. Проект реализуют при поддержке Фонда Президентских Грантов.

Целью астрофестиваля является популяризация астрономии среди молодежи и семей с детьми. Участники астрофеста смогут погрузиться в мир космических знаний. Одну из многочисленных интерактивных площадок астрофеста представят курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени А. К. Серова.

Курсанты и офицеры училища расскажут об истории развития авиации в России, подвигах военных летчиков и о подготовке космонавтов Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков и его предшественников — летных училищ Армавира, Балашова, Барнаула, Борисоглебска, Волгограда, Ейска, Ставрополя и многих других, сообщают организаторы астрофестиваля в Telegram-канале «Дотянуться до звезд».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», космонавт Сергей Авдеев посетит астрофестиваль «Дотянуться до звезд» в Армавире.