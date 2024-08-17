Арестованного замглавы МЧС по Краснодарскому краю Симоненко уволили

Замначальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, полковника внутренней службы Сергея Симоненко сняли с должности.

По информации источника, Симоненко уволили сразу после заключения под стражу. Кроме того, после ареста информацию о нем убрали из раздела «Руководство» на сайте ведомства, сообщает «360.ru» со ссылкой на ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю полковника Сергея Симоненко задержали 1 августа на рабочем месте. После доследственной проверки в отношении него возбудили уголовное дело. Кроме того, ранее в отношении Симоненко проводили проверку о причастности к коррупции, к покушению и поджогам.

На банковских счетах замначальника и членов его семьи имеются 250 млн рублей. Также у них в собственности числятся 50 объектов недвижимости, в том числе жилые помещения и офисы. Также сообщается, что у Симоненко и его родственников обнаружили более 20 автомобилей. Все это имущество Генпрокуратура требует обратить в доход государства. О том, что Симоненко поместили в СИЗО, стало известно 5 августа.