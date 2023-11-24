Арест начальника ГУ МЧС по Кубани Олега Волынкина продлили до 26 февраля

Арест по делу о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, генерал-лейтенанта Олега Волынкина продлил Басманный суд Москвы.

По словам сестры Волынкина, генера-лейтенант останется под арестом до 26 февраля 2024 года. Она также добавила, что из городской больницы его перевели в больницу СИЗО «Матросская тишина», сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о задержании начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю, генерал-лейтенанта внутренней службы Олега Волынкина стало известно 27 сентября. По данным источников, его задержали в рамках расследования уголовного дела по статье 285 УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями. Известно, что речь идет о должностном нарушении, совершенном в 2021 году. Других подробностей следствия не раскрывается.

В реанимацию Волынкин попал 11 октября — у него диагностированы сахарный диабет, гипертония и онкология.