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Арендатор пляжа «Малая Земля» планирует оспорить расторжение договора с мэрией Новороссийска

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/arendator-plyazha-malaya-zemlya-planiruet-osporit-rastorzhenie-dogovora-s-meriej-novorossijska
Арендатор пляжа «Малая Земля» планирует оспорить расторжение договора с мэрией Новороссийска
Фото "Новороссийский рабочий"

Несмотря на решение администрации города-героя, пляж возле мемориала «Малая Земля» продолжает работу.

Место популярно среди отдыхающих, поскольку пляж благоустроен по всем правилам, а местным жителям дойти до него ближе, чем до Суджукской косы.

Договор благоустройства с арендатором администрация города аннулировала, мужчину уведомили о том, что деятельность надо прекратить. Однако мужчина не согласен с решением и намерен добиться его отмены через суд, пишет «Новороссийский рабочий».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пляж возле мемориального комплекса «Малая земля» оборудовали по просьбе сотрудников мемориала. Жители купались в районе мемориала задолго до его возведения, поэтому администрация города заключила договор на размещение пляжа за границами памятника.

Со времен Советского союза море обмелело, увеличилась ширина береговой зоны и людей стало намного больше. Отдыхающие оставляли после себя мусор. Случались несчастные случаи. Необходимость обеспечить безопасный отдых — одна из причин организации пляжа.

Пляж закрыли после протестов активистов — жители и общественники Новороссийска возмутились, что возле мемориала отдыхающие ходят в полуобнаженном виде, оставляют мусор и распивают алкогольные напитки.

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