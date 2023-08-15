Арендатор пляжа «Малая Земля» планирует оспорить расторжение договора с мэрией Новороссийска

Несмотря на решение администрации города-героя, пляж возле мемориала «Малая Земля» продолжает работу.

Место популярно среди отдыхающих, поскольку пляж благоустроен по всем правилам, а местным жителям дойти до него ближе, чем до Суджукской косы.

Договор благоустройства с арендатором администрация города аннулировала, мужчину уведомили о том, что деятельность надо прекратить. Однако мужчина не согласен с решением и намерен добиться его отмены через суд, пишет «Новороссийский рабочий».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пляж возле мемориального комплекса «Малая земля» оборудовали по просьбе сотрудников мемориала. Жители купались в районе мемориала задолго до его возведения, поэтому администрация города заключила договор на размещение пляжа за границами памятника.

Со времен Советского союза море обмелело, увеличилась ширина береговой зоны и людей стало намного больше. Отдыхающие оставляли после себя мусор. Случались несчастные случаи. Необходимость обеспечить безопасный отдых — одна из причин организации пляжа.

Пляж закрыли после протестов активистов — жители и общественники Новороссийска возмутились, что возле мемориала отдыхающие ходят в полуобнаженном виде, оставляют мусор и распивают алкогольные напитки.