Пляж «Малая Земля» в Новороссийске закрыли после протестов активистов

Сейчас в городе работают семь пляжей — Центральный городской, Русское Море, Суджукская коса, Алексино, Южная Озереевка, Широкая балка и Дюрсо.

Пляж «Малая Земля» убрали из списка — жители и общественники Новороссийска возмутились, что возле мемориала отдыхающие ходят в полуобнаженном виде, оставляют мусор и распивают алкогольные напитки.

«Пользователю пляжной территории «Малая Земля» вручили уведомление о расторжении договора. В настоящее время он начал его обжаловать в досудебном порядке», — цитирует вице-мэра Олега Мацедонского «Наша Газета Новороссийск».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пляж возле мемориального комплекса «Малая земля» оборудовали по просьбе сотрудников мемориала. Жители купались в районе мемориала задолго до его возведения, поэтому администрация города заключила договор на размещение пляжа за границами памятника.

Со времен Советского союза море обмелело, увеличилась ширина береговой зоны и людей стало намного больше. Отдыхающие оставляли после себя мусор. Случались несчастные случаи. Обеспечить безопасный отдых — одна из причин организации пляжа.