В мэрии Новороссийска ответили на критику благоустройства пляжа возле мемориала «Малая земля»

Ранее активисты выступили против организации пляжа на береговой полосе возле мемориального комплекса «Малая земля».

Письмо с требованием провести проверку на предмет соблюдения законности организации места отдыха направили прокурору города. По нем отмечалось, что размещение пляжа возле Галереи боевой славы оскорбляет памятное место и создает ложное понимание концепции памятника, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

Пляж возле мемориального комплекса «Малая земля» оборудовали по просьбе сотрудников мемориала. Об этом 26 июня в соцсетях сообщил вице-мэр Новороссийска Олег Мацедонский.

По его словам, жители купались в районе мемориала задолго до его возведения. Поэтому администрация города заключила договор на размещение объектов благоустройства пляжной территории за границами памятника.

«Это сделано для того, чтобы максимально оградить территорию памятника от «диких» полярников и перенаправить их в комфортную и безопасную зону. Сегодня купание на пляже безопасно: пользователем пляжной территории на постоянной основе проводятся мероприятия по наведению санитарного порядка и обследованию дна, оборудованы место матроса-спасателя и медпункт, сданы пробы воды для анализа», — написал Олег Мацедонский в Telegram.

Он добавил, что на пляже установлены таблички, запрещающие купание и загорание на территории памятника-ансамбля, а урез воды на его территории включен в перечень мест, запрещенных для купания.

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