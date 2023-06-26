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В Анапе усилят безопасность спусков к морю

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-usilyat-bezopasnost-spuskov-k-moryu
В Анапе усилят безопасность спусков к морю
Фото t.me/chistoAnapa

Мэр Анапы Василий Швец 26 июня во время заседания штаба РСО поручил выполнить инвентаризацию всех спусков к морю.

«Совместно со «Службой спасения» все спуски к морю необходимо проинвентаризировать и, где это необходимо, довести до максимально безопасного состояния, установить систему освещения и видеокамеры, которые будут «заведены» в аппаратно-программный комплекс «Купол», — сказал мэр города-курорта.

Также глава Анапа поручил ужесточить борьбу с несанкционированной торговлей и фотографами-живодерами на пляжах, усилить мониторинг общественного транспорта и разместить в салоне каждого автобуса информацию QR-кодом о том, куда обращаться в случае некачественного оказания услуги.

После этого обсудили ход капремонта многоквартирных домов. В этом году в Анапе отремонтируют 35 многоэтажек. Василий Швец поставил задачу завершить все кровельные работы до 1 сентября, чтобы успеть до сезона дождей.

В следующем году в Анапе отремонтируют 66 многоквартирных домов. На эти цели направят более 350 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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