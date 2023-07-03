Апелляцию на приговор супругам, которые убили 5-летнего сына и закопали тело на берегу реки, рассмотрят в Сочи

Осужденные за убийство 5-летнего сына родители обжаловали приговор суда первой инстанции.

Уголовное дело будет пересмотрено в Третьем апелляционном суде по апелляционным жалобам осужденных. Заседание назначено на 10:00 1 августа.

«Так как это будет апелляционная инстанция, то дело будет рассмотрено буквально на одном заседании. Мы будем настаивать, чтобы решения краевого суда осталось в силе. Считаю, что оснований для пересмотра дела нет на 99%», — сказала адвокат семьи пострадавших Евгения Тутушкина.

Адвокат отчима ребенка Екатерина Макличенко сообщила о том, что не будет участвовать в апелляционном заседании, пишет АиФ-Юг.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», следователи установили, что супруги Бугорковы систематически избивали 5-летнего ребенка руками и различными предметами. После очередного избиения в июне прошлого года мальчик умер. Установлено, что ему нанесли не менее 38 ударов по голове и туловищу. Ребенка били деревянным массажером, проводом от зарядного устройства, а также руками и ногами.

После этого родители отправились спать, а наутро обнаружили, что мальчик умер. Тело ребенка вынесли из квартиры в сумке и закопали в лесополосе на берегу реки Кубань в микрорайоне Гидростроителей. На следующий день супруги направились на отдых в тот же район, а после подали заявление в полицию, чтобы инсценировать пропажу сына.

Краснодарский краевой суд 21 апреля признал виновными мать и отчима Вовы Пащенко в истязании и убийстве ребенка и назначил им 22 и 18 лет лишения свободы. Адвокат потерпевшей стороны Евгения Тутушкина сообщила, что мать убитого мальчика считает себя невиновной и подала апелляцию на решение суда. При этом отчим мальчика, получивший за его убийство 22 года колонии, апелляцию решил не подавать.