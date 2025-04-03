Аномально долгая 19-дневная серия магнитных бурь накроет Землю в апреле

Подобная геомагнитная активность может существенно ухудшить самочувствие метеозависимых людей.

По словам специалистов, столь длительные магнитные колебания способны вызвать целый ряд неприятных симптомов: головные боли, нестабильность артериального давления, нарушения сна, повышенную утомляемость и раздражительность.

В этот период медики рекомендовали людям, чувствительным к геомагнитным изменениям, заблаговременно предпринять профилактические меры для минимизации негативного воздействия на организм.

К примеру, метеозависимым людям во время магнитных бурь советуют наладить водный режим, увеличив потребление жидкости, не пренебрегать прогулками на свежем воздухе, витаминами, правильным питанием и умеренными спортивными нагрузками.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пять мощных вспышек класса М, которые могут вызывать на Земле магнитные бури, зафиксировали на Солнце 30 марта.

Как действуют магнитные бури на человека, как от них спасаться, а также прогноз на апрель для Краснодарского края от ученых читайте в нашей статье.

Подпишись, здесь всегда интересно.